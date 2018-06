La posizione di Eusebio Di Francesco è sempre più salda sulla panchina della Roma

La scorsa estate fu epocale per la Roma, con l’addio di Luciano Spalletti, alla fine del suo secondo corso sulla panchina giallorossa, e l’arrivo di Eusebio Di Francesco dal Sassuolo. Un rischio, visto che si stava lasciando uno degli allenatori più esperti del panorama italiano per un tecnico che aveva ancora tutto da dimostrare alla guida di un top club. La prima stagione di EDF all’ombra del Colosseo è stata, seppur poco costante, a dir poco positiva: terzo posto in campionato e semifinali di Champions League conquistati.

Il futuro della Roma, quindi, è destinato ancora a fare rima con mister Di Francesco. La società giallorossa ne è ben conscia e sta accelerando le pratiche per blindare la sua guida tecnica. La Lupa e l’allenatore, come si legge su Il Corriere dello Sport, avrebbero già trovato l’intesa per il rinnovo contrattuale fino al 2021, con adeguamento dell’ingaggio da 2 a 3 milioni di euro. Adesso si attende soltanto l’annuncio ufficiale della società, che potrebbe arrivare nel corso della settimana che sta per iniziare. A continuare, invece, sarà il corso di Di Francesco sulla panchina della Roma, che i giallorossi si augurano sia vincente.