Ishak Belfodil alla sua miglior stagione con la maglia dell’Hoffenheim. Ecco la sua stagione in Germania

Tanti si ricorderanno di Ishak Belfodil: l’attaccante algerino che dal 2011/2012 al 2014/2015 visse una triste parentesi nel calcio italiano tra Bologna, Parma, Inter e Livorno. Proprio con i crociati, la sua stagione migliore con 8 centri stagionali nelle 33 presenze dell’anno in cui i ducali conquistarono la qualificazione (poi revocata) in Europa League.

Il trasferimento all’Inter segnò invece l’inizio di una discesa inesorabile che lo ha visto ritornare a Parma, passare per gli Emirati Arabi, rilanciarsi in Belgio con lo Standard Liegi e infine approdare in Germania: prima al Werder Brema e infine all’Hoffenheim. Proprio all’Hoffenheim, Belfodil, classe ’92, ha vissuto la sua miglior stagione di sempre con 16 gol, 5 assist e 28 presenze.