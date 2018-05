A poche ore dall’inizio di Crotone-Lazio, Walter Zenga fa chiarezza sul suo stato d’animo in vista del match:«Penso solo al bene dei tifosi»

Le ultime, residue, speranze di qualificazione in Champions League da parte dell’Inter passano all’Ezio Scida di Crotone. Dove fra qualche ora si sfideranno Crotone e Lazio. In caso di successo biancoceleste l’Inter sarebbe matematicamente tagliata fuori dalla corsa Champions, per il settimo anno consecutivo. Tutti i tifosi dell’Inter, in questo momento, pregano e sperano che Walter Zenga, allenatore del Crotone, possa fare l’ennesimo miracolo e fermare la Lazio garantendo ai nerazzurri un ultimo match Point. L’Uomo Ragno ha presentato così la sfida: «Vogliamo chiudere i conti con questa ultima gara casalinga ma sappiamo che la Lazio è una grande squadra. Sono forti, con un ottimo allenatore e giocano un ottimo calcio anche se avranno qualche assenza pesante».

Zenga, giustamente, non pensa all’Inter ma solo a se stesso: «Noi dovremmo giocare altrettanto bene per cercare di vincere. Il Crotone sa come affrontare queste gare. Siamo arrivati a giocarci la salvezza a tre giornate dalla fine, e nessuno ci avrebbe mai scommesso. Il primo match ball contro il Chievo lo abbiamo fallito per una serie di episodi. Abbiamo perso, raccolto i cocci e siamo ripartiti. Adesso abbiamo un’altra possibilità di salvarci e poi un’altra alla quale non voglio pensare perché vorrei chiudere i conti prima. Favori all’Inter?Io sono allenatore del Crotone e non penso a nessun altro. Io devo vincere per la mia squadra, la mia città, il mio club, i miei tifosi. Non sopporto di essere paragonato ad altre cose». Poi rivolge una domanda alla Federazione, quesito che molti interisti si sono fatti in queste ore: «Non capisco perché non si debba giocare in contemporanea almeno le ultime due giornate. La Lazio deve andare in Champions? Se a fine gara vinceranno sarò il primo a complimentarmi. State certi però che anche per loro sarà un problema giocare a Crotone».