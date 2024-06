Yamal fuori con la Spagna? Niente minorenni in tv dopo le 23

Lamine Yamal non giocherà contro la Georgia? La legge tedesca non permette ai minorenni di essere in tv dopo le 23: le parole di De La Fuente

Lamine Yamal potrebbe rischiare di non poter giocare nel prossimo ottavo di finale di Euro 2024 contro la Georgia? Come riportato dalla Bild, la legge tedesca proibisce ai minorenni (come lo è il talento della Spagna) di essere in diretta tv dopo le 23.00. In conferenza stampa il ct De La Fuente ha parlato a riguardo.

«Parliamo con lui ogni giorno. Sia noi che López Vallejo. Mostra una maturità inappropriata per la sua età, ma è in formazione sia come calciatore che come persona. Siamo tutti responsabili in questo processo. Faremo del nostro lavoro e lasciarlo giocare Niente di più. Non conosco la legislazione tedesca. Se Lamine dovrà essere allontanato alle 11? Non pensiamo»