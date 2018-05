Lampard cambia vita: è ufficiale, allenerà il Derby County – FOTO

Frank Lampard diventa allenatore: per l’ex centrocampista del Chelsea inizia una nuova avventura ufficiale con il Derby County

Frank Lampard appende gli scarpini al chiodo e inizia la sua nuova carriera: è ufficiale il suo approdo al Derby County nelle vesti di allenatore. Ha firmato con la squadra di Championship un contratto per tre stagioni e inizierà da qui la sua nuova vita.

La sua ultima apparizione è stata in Italia, alla Notte del Maestro dove ha giocato per salutare Andrea Pirlo. Dopo le esperienze in campo con il Chelsea, il Manchester City e il New York City, l’inglese diventa allenatore.