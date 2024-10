Langella sulla Nazionale: «Spalletti sa cosa fare. Ecco cosa ci vuole per l’Italia»

Le parole dell’ex ala del Cagliari Antonio Langella su quella che è ad oggi la Nazionale di Luciano Spalletti

Infine sulla Nazionale: condivide le ultime scelte di Spalletti cosa dobbiamo aspettarci secondo lei dopo il rivangato flop all’Europeo?

«Spalletti sicuramente sa’ cosa fare. Sa’ come scegliere, sceglie facendo in base al giocatore. Anche facendo un brutto europeo secondo me ha le carte giuste per poter fare dell’Italia una grande Nazionale. Piano piano però, ci vuole del tempo. Ha iniziato da poco, non è facile. Soprattutto con l’Italia dove ci sono pressioni da tutte le parti. Bisogna dargli del tempo però secondo me in questo momento sta scegliendo i giocatori che si stanno mettendo più luce dall’inizio del campionato»