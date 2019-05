L’Atalanta degli imbattibili: miglior striscia di risultati positivi, come nel 2003

Continua la corsa per l’Europa dell’Atalanta: vittoria col Genoa e record stagionale conquistati, ecco i precedenti

L’Atalanta vince 2-1 contro il Genoa, trovando l’11° risultato utile consecutivo in questo finale di stagione in Serie A. Giampiero Gasperini sta stupendo ogni giorno di più, convincendo per gioco e risultati.

I nerazzurri sono imbattuti da 11 partite e mettono nel mirino il posto in Champions League. Nel frattempo, l’Atalanta attuale si conferma la migliore degli ultimi 15 anni. Si tratta della striscia aperta migliore del campionato. I bergamaschi non totalizzavano tutti questi punti senza arrestarsi dal lontanissimo marzo 2003. Va precisato che gli obiettivi di quella formazione erano ben diversi: l’exploit di punti servì all’Atalanta per salvarsi dalla retrocessione, quando la Serie A era ancora composta da 18 squadre.