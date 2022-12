L'attacco a Salt Bae: «Non è professionale, non doveva scendere in campo. Mangia con Infantino...»

Simon Jordan, ex presidente del Crystal Palace, ha attaccato il gesto del noto ristoratore Salt Bae nella finale dei Mondiali

Simon Jordan, ex presidente del Crystal Palace, ha attaccato il gesto del noto ristoratore Salt Bae, che è sceso in campo a fare foto con i giocatori e con la coppa del mondo, nonostante il regolamento della FIFA lo vieti.

Ecco le parole di Jordan: «Certo che è clientelismo. Ti chiedi perché questo dovrebbe succedere, poi vedi dove mangia Infantino quando è lì. Non è professionale, non doveva scendere in campo».