Lautaro Barcellona, l’Inter studia la strategia: due i nomi possibili per rimpiazzarlo

L’Inter sta studiando la strategia adeguata per l’affare Lautaro Martinez: il Toro non ha dato segnali d’addio nonostante il corteggiamento di Messi

Lautaro Martinez sembra intenzionato a rimanere a Milano. Certo, l’indizio che ha lasciato il Toro sui social è un po’ debole ma l’argentino non ha mai dato segnali d’addio. A Milano si trova bene e solo un corteggiamento serrato di Messi potrebbe farlo cadere. Come riporta La Gazzetta dello Sport, Steven Zhang vende i pezzi da novanta solo se lo chiedono ed è per questo che non farà sconti ai blaugrana.

Si parte dalla clausola di 111 milioni. Il Barça vorrebbe inserire qualche contropartita tecnica per abbassarla e qui entra in gioco Antoine Griezmann. Il nome del francese è una provocazione ma non troppo: visto che il Barça difficilmente potrebbe pagare tutto cash, allora meglio rilanciare chiedendo lo scambio con il francese. Antoine si è un po’ intristito. Ecco perché non è impossibile un suo addio in caso di arrivo di Lautaro: certo, lo stipendio mostruoso da 17 milioni è una montagna altissima da scalare, ma in un mercato che si annuncia imprevedibile ci potrebbe pure stare un prestito.

L’altro nome a cui sta pensando l’Inter è quello di Pierre-Emerick Aubameyang. L’attaccante dell’Arsenal è in scadenza nel 2021, ha una valutazione molto alta – 70 milioni, i Gunners lo pagarono 64 nel gennaio 2018 – ma oggi si potrebbe fare anche per la metà. Piace a tanti, l’Inter lo aveva sondato prima del colpo Lukaku e potrebbe tornarci su.