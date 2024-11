Lautaro Lukaku, i due ex amici si scontrano nella sfida per lo scudetto: oltre la lite c’è qualcosa in più

Lautaro Lukaku, i due ex amici e compagni di squadra si scontrano nella sfida per lo scudetto: oltre la lite c’è qualcosa in più

La Gazzetta dello Sport torna a soffermarsi sul nuovo incontro-scontro che ci sarà stasera a San Siro tra Lautaro Martinez e Romelu Lukaku in occasione di Inter Napoli. Lo scorso anno l’argentino si limitò ad un gelido saluto prima del calcio d’inizio della gara del Meazza contro la Roma. Ma oltre alla lite c’è tanto altro tra i due: i tanti gol realizzati l’uno con l’aiuto dell’altro.

LAUTARO LUKAKU – «Lautaro contro Lukaku è quella storia testa di due vecchi amici che si sono allontanati, persi e mai più ritrovati. È un romanzo di saluti freddi —e stasera sarà come un anno fa —, di mancate risposte al telefono, di inviti al matrimonio e di sparizioni, di ripicche e gelosie, di occhiatacce, fischi e fischietti. Ma forse è bene leggerla anche da altri punti di vista, questa sfida. Magari cominciando così: grazie, grazie, grazie, grazie…così, fino a 182 volte grazie, perché per 182 volte (solo in Serie A) questi due hanno fatto alzare in piedi i loro tifosi»

COMPLEMENTARI E OPPOSTI – «Erano complementari non a caso, una volta. Poi l’addio di uno (Lukaku) è stato il trampolino per la consacrazione dell’altro (Lautaro). Fanno vite molto diverse, sui social l’apparenza mostra ogni spigolatura. Due figli a testa, due donne vicino che ne accompagnano i movimenti: mamma Adolphine per Romelu, la moglie Agustina per Martinez».