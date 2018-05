Lautaro Martinez non vede l’ora di iniziare: «Che bello l’affetto della gente»

Diventato un giocatore nerazzurro a tutti gli affetti, Lautaro Martinez ha iniziato a prendere confidenza con il mondo Inter

Venerdì è stato il giorno zero di Lautaro Martinez nel mondo Inter, con le visite, la firma nella sede di Corso Vittorio Emanuele a Milano e le prime parole di entusiasmo da nuovo nerazzurro. Prime parole rilasciate ai microfoni di SportItalia, dove spiega anche i motivi per cui non tornerà al Racing come l’Academia sperava: «L’Inter si è qualificata per la prossima Champions League e mi vuole subito. La decisione è quella di chiudere il ciclo al Racing e iniziare quello all’Inter. La discussione è stata tra le due dirigenze, l’accesso alla Champions dei nerazzurri ha risolto tutto».

Martinez poi racconta le sensazioni del suo primo contatto con Milano e con l’Inter, spiegando anche il grande affetto che i tifosi nerazzurri gli hanno riservato: «Tutto molto bello. L’arrivo, l’incontro con la gente che ha iniziato a chiamarmi per nome, il che è qualcosa di davvero carino. Devo approfittare di questo affetto per guadagnare fiducia e iniziare nel miglior modo possibile».