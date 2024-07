Lautaro Martinez Inter, dopo la Copa America il rinnovo: il punto

Lautaro Martinez, il punto sul rinnovo con l’Inter dopo la vittoria della Copa America: ecco quando potrebbe firmare

Prima di partire per gli USA con la propria Argentina per la Copa America, Lautaro Martinez era intervenuto in prima persona per risolvere una questione che stava per diventare spinosa, quella per il rinnovo del suo contratto con l’Inter: intesa raggiunta prima di cominciare la spedizione, terminata questa notte proprio con la vittoria dell’albiceleste grazie ad un suo gol.

Come ricorda Sky Sport, l’accordo tra le parti è stato già trovato: manca soltanto la firma effettiva sul nuovo contratto e l’annuncio. I nerazzurri vogliono così dare al proprio capitano e al capocannoniere della Serie A e della Copa America il giusto riconoscimento. Firma attesa nei prossimi giorni, ma prima un po’ di meritato riposo: il suo rientro ad Appiano Gentile per il raduno precampionato è previsto tra il 7 e l’8 agosto.

LEGGI ALTRE NOTIZIE SU INTERNEWS24.COM