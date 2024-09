Lautaro Martinez ancora a 0 gol: un digiuno iniziato a giugno che preoccupa i tifosi

In casa Inter la nota negativa dell’avvio di stagione sono gli zero gol di Lautaro Martinez: non segna da giugno, in nerazzurro da maggio

Una delle notizie meno positive di quest’ottimo inizio di campionato dell’Inter riguarda le prime prestazioni opache di Lautaro Martinez. Il capitano nerazzurro, evidentemente condizionato dal poco tempo avuto per riposarsi dopo la Coppa America e da alcuni acciacchi fisici, non sembra essere lo stesso giocatore che lo scorso anno ha dominato la classifica cannonieri in Serie A, trascinando la propria squadra alla vittoria dello scudetto della seconda stella. Per il Corriere dello Sport, quello dell’argentino è un digiuno da gol che fa rumore, ma che i tifosi nerazzurri sperano possa durare il meno possibile.

L’ultima sua rete in nerazzurro risale alla sfida di maggio contro il Frosinone. Col Monza, con ogni probabilità si accomoderà in panchina, ma Inzaghi punterà certamente su di lui per le sfide contro il Manchester City e contro il Milan.

