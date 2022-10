Lautaro, assalto di Psg e United ma lui vole solo l’Inter

Lautaro contro il Barcellona segna, fa assist e torna il Toro che tutti conoscono: Psg e Manchester United all’assalto

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l’argentino fa gola a tanti e Messi lo chiama in Francia. No secco dell’attaccante che vuole restare all’Inter e continuare così la sua storia d’amore in nerazzurro.