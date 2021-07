Lautaro, richiesta alla Lukaku per il rinnovo con l’Inter

Continua la telenovela legata al rinnovo di Lautaro Martinez: le ultime alla trattativa con l’Inter

E’ destinata a proseguire tutta l’estate la telenovela legata al rinnovo di Lautaro Martinez. L’Inter dopo Hakimi non vuole sacrificare nessun altro big e ha manifestato la chiara volontà di blindare l’argentino con il prolungamento dell’accordo in scadenza nel 2023.

L’intesa in questo momento sembra però complicata – scrive il quotidiano Tuttosport – con il nuovo entourage del ‘Toro’ che forte dello scudetto vinto da protagonista e del fresco trionfo in Copa America punta ad un ingaggio top sulla stregua di Eriksen, Lukaku, Sanchez e Vidal rispetto ai quasi 3 milioni attuali. L’Inter resta ferma nella volontà inoltre, in caso di richiesta di cessione, di valutare solo offerte non inferiori ai 90 milioni di euro. Proposte al momento mai minimamente avvicinate nonostante la corte delle big spagnole, Atletico Madrid in primis.