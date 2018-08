Il terzino sinistro del Newcastle, Achraf Lazaar, ha parlato del mancato trasferimento al Genoa. E non ha chiuso le porte per gennaio

Achraf Lazaar era il sostituto designato di Diego Laxalt al Genoa ma il trasferimento, già impostato tra Genoa e Newcastle, è saltato sul più bello. Il laterale mancino, dopo l’esperienza al Benevento con mister Roberto De Zerbi, sperava di tornare in Italia e di rilanciarsi al Genoa: «Il Genoa da anni si salva tranquillamente e lancia tanti giocatori – riporta La Gazzetta dello Sport – La ritenevo la piazza giusta per ripartire. Hanno una rosa importante e una tifoseria passionale, che mi ricordava Palermo. Poi c’è Perinetti che mi conosce bene. Il direttore ha creduto in me quando ero un ragazzino, lanciandomi nel grande calcio proprio con i rosanero». Lazaar era vicinissimo al trasferimento in rossoblù tanto che aveva lasciato l’Inghilterra ed era arrivato in Italia per la firma.

Il giocatore ha rivelato di aver vissuto l’ultimo giorno di calciomercato, sabato scorso, a Milano, in un noto albergo del centro, in attesa della chiamata giusta per la firma del contratto: «Ero volato a Milano e sono stato ad aspettare in hotel tutto il giorno, pronto a firmare il contratto: sembrava solo una formalità, ma all’ultimo minuto la trattativa è saltata». C’è rammarico nella voce del classe ’92 originario di Casablanca. Il giocatore non rientra nei piani del Newcastle e voleva tornare in Italia per ripartire («A Newcastle ho giocato pochissimo e l’anno scorso a Benevento lasciamo stare…»). Lazaar, ex terzino mancino del Palermo, voleva a tutti i costi il Genoa: «Era praticamente fatta, tanto che venerdì mattina il Newcastle mi aveva autorizzato a volare in Italia. Dovevo solo firmare. Arrivavano diverse voci, ma verso sera le due società mi hanno comunicato, correttamente, che l’affare era sfumato». Il giocatore spera di ritagliarsi un ruolo nel Newcastle in attesa del mercato di gennaio: «Perché no? Conosco Ballardini, ho già lavorato con Hiljemark. Auguro una grande stagione al Genoa e magari a gennaio di essere già salvo».