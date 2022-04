Lazio, con l’addio di Acerbi tutto su Romagnoli: nuovo summit per il rossonero

La Lazio in estate potrebbe cambiare pelle in difesa: via Acerbi, cercato dalle big, è Romagnoli il preferito

La Lazio in estate potrebbe cambiare pelle in difesa e si prepara all’addio di Acerbi e ad accogliere Romagnoli.

Il centrale, ex Sassuolo, piace alle big Milan, Inter e Juve. Mentre per Romagnoli i biancocelesti puntano ad un nuovo summit per arrivare alla fumata bianca definitiva. Lo riporta il Corriere dello Sport.