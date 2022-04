Lazio, ansia Luis Alberto: lo spagnolo a rischio per il Genoa?

La Lazio trattiene il respiro per Luis Alberto: lo spagnolo non si è allenato ed ha la febbre. A rischio per il Genoa?

La Lazio è in ansia per le condizioni di Luis Alberto. Lo spagnolo ieri non si è allenato ed è a rischio contro il Genoa.

Nei giorni scorsi la moglie aveva postato sui social una foto dei figli sul divano: «Siamo stati

invasi dal virus». Non è Covid, ma solo bronchite sottolinea poi. L’assenza del Mago dunque fa pensare e, secondo quanto riportato dal Il Messaggero, Sarri potrebbe non avere lo spagnolo nel weekend.