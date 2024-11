Baroni: «Siamo ambiziosi, vogliamo essere protagonisti in tutte le competizioni»

Le parole di Marco Baroni, tecnico della Lazio, dopo la vittoria ottenuta dai biancocelesti contro il Cagliari all’Olimpico

Marco Baroni ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria della Lazio contro il Cagliari. Di seguito le parole del tecnico biancoceleste.

VITTORIA – «Ho dei giocatori bravi, oggi avevamo fuori Zaccagni, Tchaouna, Pedro, Vecino, Dele-Bashiru, Castrovilli che ha avuto un problemino… Questi per me sono giocatori titolari, lo ripeterò fino alla noia. Devo fare i complimenti alla squadra, anche quando non sei magari pulito come altre volte viene però fuori lo spirito, la dedizione per soffrire nelle difficoltà. Questo è uno degli aspetti determinanti quando giochi tante partite ravvicinate di altissimo livello».

CLASSIFICA – «La nostra ambizione primaria è il lavoro, di migliorarci. Siamo tutti ambiziosi e chiaramente ci fa piacere, ma sarebbe un errore in questo momento guardarla. Siamo costruiti per fare un campionato importante e siamo contenti, la squadra sta crescendo. Ci prendiamo i punti ma guardiamo avanti, sfideremo una grande d’Europa tra due giorni. C’è da ricaricare velocemente e portare tutte le energie in questa gara cui teniamo particolarmente».

PRIORITA’ DI STAGIONE – «Vogliamo essere protagonisti fino in fondo in tutte le competizioni, ci teniamo. Ci sono giocatori all’altezza della situazione, attraverso il loro sacrificio nel lavoro mi hanno fatto capire che ci sono margini. Bisogna in primis rinnovare in noi stessi una sfida, è l’obiettivo più importanti».

IN COSA POSSONO MIGLIORARE – «Alcuni giocatori vanno fatti crescere perché arrivano da un percorso diverso, stiamo cercando di migliorarli come presenza nel ruolo. C’è chi ci sta lavorando, come Noslin o Tchaouna. Isaksen già ha un’interpretazione diversa, avendo un campionato addosso. Per i ragazzi stranieri è importante che lavorino, noi cerchiamo di dare tutto il possibile, anche nei briefing video. Avendo poco tempo dobbiamo bruciarlo e lavorare su tutti i fronti. Rinnovo i complimenti al gruppo, quelli che faccio dal primo giorno. Dobbiamo voler avere sempre un atteggiamento per cui la squadra dà tutto quello che ha».