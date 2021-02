Lazio-Bayern Monaco in tv e streaming: dove vederla

I biancocelesti di Simone Inzaghi sfidano i tedeschi di Flick nell’andata degli ottavi di finale di Champions League: dove vedere Lazio-Bayern Monaco

La Lazio di Simone Inzaghi ospita nell’andata degli ottavi di finale di Champions League il Bayern Monaco di Hans-Dieter Flick. Lazio-Bayern Monaco: la partita si giocherà martedì 23 febbraio 2021 nello scenario dello Stadio Olimpico di Roma. Il fischio d’inizio è previsto per le ore 21.00 e la gara sarà diretta dall’arbitro israeliano Orel Grinfeeld.

I biancocelesti si sono qualificati alla fase ad eliminazione diretta grazie al 2° posto nel Gruppo F alle spalle del Borussia Dortmund, mentre i bavaresi hanno ottenuto il pass per gli ottavi vincendo il Gruppo A, nel quale si sono piazzati davanti all’Atletico Madrid.

Lazio-Bayern Monaco sarà trasmessa in tv in diretta da Sky, sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite). Gli abbonati potranno seguire la partita anche in diretta streaming su pc, smartphone e tablet attraverso l’app Sky Go, scaricabile su tutti i device iOS e Android. C’è poi l’opzione NOW TV, disponibile per i suoi utenti su smart tv tramite NOW TV Smart Stick.

La telecronaca della sfida di Champions League Lazio-Bayern Monaco su Sky sarà affidata a Massimo Marianella, che sarà affiancato da Luca Marchegiani al commento tecnico. Tifosi e appassionati potranno seguire il pre e post partita con ‘Champions League Show’, il programma condotto da Anna Billò, che vedrà la presenza in studio di Alessandro Costacurta, Fabio Capello, Paolo Condò ed Esteban Cambiasso.

Il big match Lazio-Bayern Monaco andrà inoltre in onda in chiaro su Canale 5, visibile sui canale 5 e 505 HD del digitale terrestre. Tifosi e appassionati potranno seguirla in chiaro anche in diretta streaming attraverso la piattaforma Mediaset Play. La telecronaca della gara di Champions League su Mediaset sarà curata da Pierluigi Pardo, con il commento tecnico di Aldo Serena. Post-partita con 'Pressing Champions League', il programma condotto da Alberto Brandi con ospiti in studio Alessio Tacchinardi, Bernardo Corradi, Sandro Sabatini e Graziano Cesari.

Info e dove vederla

Competizione: Champions League 2020/2021

Quando: Martedì 23 febbraio 2021

Fischio d’inizio: ore 21.00

Dove vederla in tv: CANALE 5 (numero 5 e 505 HD del digitale terrestre) – SKY SPORT UNO (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre) e SKY SPORT (numero 252 del satellite)

Dove vederla in streaming: Mediaset Play – SKY GO – NOW TV

Stadio: Stadio Olimpico (Roma)

Arbitro: Orel Grinfeeld (Israele)

