Lazio Bologna: dove vederla, orario e probabili formazioni

All’Olimpico andrà in scena la sfida di Serie A tra Lazio e Bologna: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match

All’Olimpico andrà in scena la sfida di Serie A tra Lazio e Bologna. Entrambe le squadre vogliono proseguire il loro momento positivo per continuare a viaggiare verso sogni e obiettivi. I biancocolesti hanno ritrovato l’entusiasmo anche dopo la vittoria in Champions League contro il Bayern Monaco. I rossoblù, invece, hanno sconfitto la Fiorentina nel recupero e vogliono tenere il passo dell’Atalanta per sognare un posto nelle prime quattro. Andiamo a vedere le ultimissime dai campi con le probabili formazioni.

Le probabili formazioni

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Patric, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Isaksen, Immobile, Felipe Anderson. All. Sarri

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Fabbian, Aebischer; Orsolini, Ferguson, Saelemaekers; Zirkzee. All. Motta

Lazio-Bologna: orario e dove vederla

Lazio-Bologna gara delle ore 12:30 della domenica proseguirà con la venticinquesima giornata della Serie A, la sesta del girone di ritorno. All’Olimpico sarà trasmessa in diretta tv. Visibile su Dazn e in streaming sull’App scaricabile su tutte le piattaforme: pc, tablet e smartphone. La partita sarà trasmessa anche su Sky sul canale 201 e 2013 e Sky Go.