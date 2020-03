Lazio Bologna: Patric è ormai una certezza

Patric ha effettuato un’ottima gara in Lazio-Bologna. Ormai il difensore spagnolo è cresciuto molto, fa bene quando chiamato in causa

In una stagione incredibile della Lazio, Patric è la ciliegina sulla torta. Quando chiamato in causa, il difensore spagnolo si sta rivelando molto affidabile in entrambe le fasi. Contro il Bologna, per esempio, si è distinto per un contributo importante in fase di possesso.

Ha effettuato tantissimi eccellenti filtrante alle spalle della pressione avversarie, trovando parecchie volte l’uomo tra le linee. Un esempio nella slide sopra, in cui serve molto bene Luis Alberto nella trequarti avversaria. Insomma, ormai è una sicurezza.