Lazio Bologna: Sarri dura un tempo, Motta vince anche con i cambi

Lazio Bologna: i voti ai due tecnici – Maurizio Sarri e Thiago Motta – dopo la vittoria dei rossoblu, decisiva in chiave Europa

Lo spareggio tra Lazio e Bologna per capire chi può ambire alla grande Europa l’ha vinto la squadra che le coppe non le sta facendo, mentre ha perso la formazione che in settimana ha fatto l’impresa battendo il Bayern (in crisi davvero profonda, ha perso anche in Bundesliga ieri pomeriggio). É stata una gara a due volti: i biancocelesti sono partiti forti, ma l’errore di Provedel ha impedito loro di andare al riposo in vantaggio. Nella ripresa è uscita fuori la squadra meno stanca e ha portato a casa 3 punti che la mantengono appaiata al quarto posto con l’Atalanta. Le conclusioni fotografano in maniera nitida l’andamento della sfida: 8-4 nei primi 45 minuti, 4-7 in quelli successivi.

Ecco il voto ricevuto dai due allenatori da parte de La Gazzetta dello Sport e del Corriere dello Sport. Il divario è molto più netto nei giudizi di quanto dica il punteggio.

SARRI – Il toscano prende un 5 all’unanimità. Il quotidiano della capitale lo motivca così: «Nel primo tempo la Lazio produce un calcio abbagliante, forse è una delle migliori partite del suo campionato, ma dopo l’intervallo si dissolve, pagando stanchezza e assenze. Il doppio cambio sulle corsie esterne e il trasloco di Marusic e Felipe sulla fascia destra tolgono certezze invece di aggiungere freschezza. E’ un ko forse letale per le ambizioni Champions: meno 8 da Bologna e Atalanta con il saldo negativo nei confronti diretti». La Gazzetta dello Sport offre questa interpretazione: «Lazio bella solo un tempo. I cambi non convincono, sia per le scelte sia per il momento».

MOTTA – Anche in questo caso c’è accordo sul voto: 7,5. Per il Corriere il tecnico del Bologna lo merita per queste ragioni: «Rimonta Champions, passa all’Olimpico e forse potrebbe trattarsi della svolta del campionato. Fuori casa aveva vinto solo a Salerno. Studia bene come assorbire l’impeto iniziale della Lazio e viene fuori alla distanza. Il Bologna dimostra una condizione atletica superiore e tiene bene il campo. Giuste le scelte iniziali: El Azzouzi segna, Lucumi governa la difesa e non si perde dopo l’errore sul gol di Isaksen». Per Gazzetta è fondamentale quel che fa nel corso dei 90 minuti: «Lettura perfetta della gara. Effettua al momento giusto i tre cambi che facilitano la vittoria».