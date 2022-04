Lazio, condizioni da valutare per Patric e Pedro in vista del Milan

Maurizio Sarri ha concesso due giorni di riposo alla Lazio: si torna. a lavorare martedì. Le ultime su Patric e Pedro

Secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport c’è ottimismo per il recupero di Patric (uscito ieri nel corso del primo tempo per un problema alla coscia sinistra) e Pedro (alle prese con un affaticamento al polpaccio) per il match di domenica contro il Milan.

Ora due giorni di riposo e ripresa degli allenamenti prevista per martedì. Da lì si potrà capire di più sui due giocatori.