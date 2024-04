Lazio Coppa Italia, Tudor dà una nuova chance a Guendouzi

La Lazio questa sera in campo nel ritorno di Coppa Italia e Igor Tudor sta pensando di dare una chance a centrocampo a Guendouzi

Come riportato dal Corriere dello Sport, in vista della sfida di questa sera tra Lazio e Juve, semifinale di ritorno di Coppa Italia (si parte dal 2-0 dell’andata per i bianconeri) Igor Tudor è pronto a rilanciare dal primo minuto Mateo Guendouzi.

Il centrocampista francese ha recuperato dal piccolo edema al polpaccio e ieri è stato avvisato dal tecnico del ritorno nel blocco dei titolari. Guendouzi sogna una grande notte per mettersi alle spalle anche i piccoli dissapori avuti con lo stesso Tudor.