Lazio-Dinamo Kiev 2-2: pagelle e tabellino

Lazio-Dinamo Kiev, andata ottavi Europa League 2017/2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Finisce 2-2 l’ottavo di finale d’andata tra Lazio e Dinamo Kiev valido per gli ottavi di finale di Europa League. Nel primo tempo la Lazio di Inzaghi incontra più difficoltà del previsto. La squadra ospite lascia sfogare i biancocelesti sulle fasce, ma quando il pallone arriva nella propria area di rigore è sempre pronta ad allontanare. L’esempio lampante si verifica al 25′, quando Lukaku scodella in mezzo un pallone che Immobile deve solo spingere in rete, se non fosse che Burda si produce in un salvataggio alla disperata che strozza l’urlo di gioia dei tifosi laziali.

Tutto quello che non succede nel primo tempo si verifica nel secondo. A sbloccare la gara è il più talentuoso degli ospiti, Tsygankov, che al 52′ approfitta di una dormita della difesa biancoceleste e, dopo aver sbagliato il primo tap-in davanti a Strakosha, ha tutto il tempo per mettersi di spalle e segnare con un pregevole colpo di tacco. La Lazio reagisce due minuti più tardi, col solito Immobile che incrocia di destro sull’ottimo suggerimento in profondità di Felipe Anderson. E al 64′ è proprio il brasiliano ad illudere l’Olimpico con il gol del 2-1, ma la partita è tutto tranne che in discesa. Se ne ha la consapevolezza quando Junior Moraes al 79′ si inventa una traiettoria imparabile dalla lunga distanza beffando Strakosha. A nulla servono gli sforzi finali dei biancocelesti: e il palo di Immobile che si infrange sul palo al 95′ sa tanto di beffa. Adesso per passare ai quarti di finale bisognerà vincere a Kiev…

Lazio-Dinamo Kiev 2-2: tabellino

MARCATORI: 52′ Tsygankov (D), 54′ Immobile (L), 62′ Felipe Anderson (L), 79′ Moraes

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha 6; Wallace 5,5 (dall’85’ Nani), de Vrij 5,5, Radu 6; Basta 6 (dal 74′ Patric), Murgia 6,5 (dal 74′ Parolo), Leiva 6,5, Milinkovic 6, Lukaku 5; Felipe Anderson 7; Immobile 6,5. Allenatore: Simone Inzaghi 5.

DINAMO KIEV (4-2-3-1): Boyko 5,5; Kędziora 6, Burda 6,5, Kádár 6,5, Pivarić 6; Shaparenko 5 (dal 67′ Moraes 7), Buialsky 5,5; Tsygankov 7, Garmash 4, Morozyuk 6; Besedin 6. Allenatore: Khatskevich 6

NOTE: ammonito Pivaric (D) al 36′, Murgia (L) al 63′, Kadar (D) al 69′, Garmash (D) al 70′, Milinkovic-Savic (L) al 71, Lukaku (L) all’81’ Lukalu (L), al 91′ Boyko (D), a tempo scaduto espulso Garmash per doppia ammonizione (proteste).

Lazio-Dinamo Kiev: diretta live e sintesi

Lazio-Dinamo Kiev: formazioni ufficiali

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Wallace, de Vrij, Radu; Basta, Murgia, Leiva, Milinkovic, Lukaku; Felipe Anderson, Immobile. Allenatore: Inzaghi

DINAMO KIEV (4-2-3-1): Boyko; Kedziora, Burda, Kadar, Pivaric; Shaparenko, Buyalskyi; Tsyhankov, Garmash, Moroziuk; Besedin. Allenatore: Khatskevich

Lazio-Dinamo Kiev: probabili formazioni e pre-partita

Alla vigilia della gara contro l’Europa League contro la Dinamo Kiev, Simone Inzaghi ha parlato come di consueto in conferenza stampa. Questi alcuni dei temi toccati dal tecnico biancoceleste: «Affrontiamo una squadra che è una certezza in Europa. Sono anni che giocano in queste competizioni, ha ottime individualità e tanti nazionali. Dobbiamo fare la partita senza scoprirci troppo perché sono molto ficcanti. La squadra fisicamente sta bene, i valori dei ragazzi sono molto buoni. E’ normale che avremo tante partite, ma abbiamo due allenamenti e valuterò chi mi darà più garanzie. Mentalmente dobbiamo eliminare le scorie, i ragazzi lo hanno già dimostrato dopo il Milan, anche se poi ci ha condannato un episodio contro la Juve».

Sull’avversaria, Inzaghi ha messo in guardia l’ambiente: «Io penso che la Dinamo è una squadra di grandissima tradizione, io l’ho incontrata in Champions nel 2001. E’ costruita bene. Si difende in blocco, con ottime ripartenze, ha qualità perchè ci sono giocatori molto giovani. Domani dovremo essere bravi e fare una gara molto accorta. Tra una settimana non sarà facile: avranno pubblico e clima, non sappiamo cosa ci aspetta».

Alyaksandr Khatskevich, tecnico della Dinamo Kiev, dal canto suo ha tutta l’intenzione di vendere cara la pelle: «La Lazio è un avversario difficile. Ma ho detto ai miei giocatori, dato che siamo a Roma, di fare come i gladiatori. La festa delle donne sarà uno stimolo aggiuntivo anche per noi, che non passeremo la festa con le nostre compagne. Possiamo fare solo supposizioni sulla formazione che metteranno in campo loro, ma per noi conta poco. Noi dovremo giocare al meglio a prescindere di chi scenderà in campo».

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Bastos, Luiz Felipe, Wallace; Basta, Murgia, Lucas Leiva, Luis Alberto Lukaku; Felipe Anderson; Immobile. A disp.: Guerrieri, de Vrij, Patric, Lulic, Milinkovic, Nani, Caicedo. All.: Inzaghi.

DINAMO KIEV (4-3-3): Boyko; Kedziora, Khacheridi, Shabanov, Pivaric; Garmash, Shepelev, Buyalsky; Gonzalez, Moraes, Tzygankov. A disp.: Rudko, Khadar, Zambrano, Besiedin, Shaparenko, Verbic, Morozyuk. All.: Khatskevich.

Lazio-Dinamo Kiev: i precedenti del match

L’unico precedente tra Lazio e Dinamo Kiev risale alla stagione 99/00, fase a gironi della Champions League. La squadra di Cragnotti in quell’occasione si impose sia all’andata in trasferta (autogol di Mamedov), sia al ritorno all’Olimpico (gol di Negro e Salas per i biancocelesti, Rebrov per gli ucraini). In generale contro le squadre ucraine il bilancio della Lazio è di 5 vittorie su altrettanti match. La Dinamo al contrario contro le italiane ha un saldo di una sola vittoria, 3 pareggi e 7 sconfitte.

Lazio-Dinamo Kiev: l’arbitro del match

L’arbitro di Lazio-Dinamo Kiev sarà lo slovacco Ivan Kružliak. Il fischietto non ha mai diretto le due protagoniste della sfida, ma ha arbitrato match in cui erano coinvolte squadre italiane o ucraine. Per quanto ci riguarda, l’ultimo precedente risale all’Europeo Under 21, con l’Italia di Di Biagio vittoriosa a Cracovia per 2 a 0 contro la Danimarca.

Lazio-Dinamo Kiev Streaming: dove vederla in tv

Lazio-Dinamo Kiev sarà trasmessa a partire dalle ore 21.05 in diretta sulle frequenze satellitari di Sky Sport (canali Sky Sport 1 e Sky Calcio 1, anche in HD) ed in chiaro su TV8. Non è tutto, perché la partita sarà visibile anche in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOs, Android e Windows Mobile tramite app Sky Go.