Lazio, due richieste di Sarri per il centrocampo: rivuole i suoi pupilli

Sarri vuole rinforzi a centrocampo e ha indicato alla società due suoi pupilli. Ecco chi potrebbe acquistare la Lazio

La Lazio vuole cercare di accontentare Maurizio Sarri. Il tecnico toscano ha richiesto rinforzi in tutti i reparti ma in particolare in mezzo al campo dove con la partenza di Lucas Leiva e le incertezze sul futuro di Luis Alberto e Milinkovic si rischia una vera e propria rivoluzione.

Come riporta il Corriere dello Sport, i preferiti di Sarri restano due suoi pupilli: Loftus-Cheek e Allan. Il primo è affascinato dall’idea di tornare a lavorare col Comandante dopo l’annata a Londra del 2018-2019 ma la Lazio deve fare i conti con le resistenze di Tuchel che vorrebbe trattenerlo. Più facile arrivare ad Allan: l’ex Napoli, 31 anni, vuole liberarsi a zero dall’Everton con cui ha un solo anno di contratto.

