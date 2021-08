Lazio, esclusione Fares: i motivi della sua assenza in ritiro

Dietro l’esclusione e l’assenza di Fares dal ritiro della Lazio potrebbe esserci un motivo non di natura tecnica

L’esclusione di Fares dal ritiro di Marienfeld sta facendo discutere e non poco. L’algerino della Lazio sembrerebbe non aver convinto Sarri e per questo sarebbe stato messo sul mercato. In realtà però dietro la sua assenza in Germania potrebbe esserci dell’altro.

Infatti, secondo quanto raccontato da Alfredo Pedullà, l’algerino partito per una recente disavventura. Il biancoceleste, rientrando dalle vacanze in Francia, sarebbe stato vittima del furto dei documenti e gli sarebbe stato impossibile partire con la squadra, anche per la rigidità delle norme anti-Covid.