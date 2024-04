Lazio, Fabiani tuona: «Il tempo delle vacche grasse è finito»

Le parole di Angelo Fabiani, direttore sportivo della Lazio, sulle mosse di mercato del club biancoceleste. I dettagli

Angelo Fabiani, direttore sportivo della Lazio, ha parlato a Il Messaggero della situazione del club biancoceleste.

PAROLE – «Come avete visto anche con Zaccagni, stiamo rispettando ogni impegno e non andiamo dietro a chiacchiere destituite di qualsivoglia fondamento né a gossip a pagamento. Nessuno dei calciatori mi ha chiesto ufficialmente di andare via, è cambiato il registro e il bene della società è al centro del progetto. Forse questo non piace all’esterno e qualcuno si sta agitando. Il tempo delle vacche grasse è finito».

