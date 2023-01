Lazio, Felipe Anderson: «Faremo una grande stagione»

Le parole di Felipe Anderson, ala d’attacco della Lazio, dopo il successo in casa del Sassuolo. I dettagli

Felipe Anderson ha parlato ai microfoni di Lazio Style Radio dopo lo 0-2 della Lazio contro il Sassuolo.

PAROLE – «Abbiamo capito come contenerli, fermare il loro entusiasmo. Sono stato bravo sul gol a restare in piedi e non sbagliare l’occasione. Questa partita è stata importante, stiamo lavorando per essere una squadra solida e fare il gioco come abbiamo fatto con l’Empoli. Oggi volevamo vincere, eravamo concentrati, ora dobbiamo continuare così, il campionato è lungo. Il gol? Bellissimo sotto il settore ospiti, bello avere il loro supporto. Noi ci sentiamo accompagnati, abbiamo un supporto incredibile, esultare con loro è stato emozionante. Dopo due partite difficili abbiamo avuto dei dubbi, ma in settimana ci rendiamo conto di quello che facciamo e di quanto cresciamo. Stiamo mettendo a posto tutti gli errori che ci levano punti, sistemando tutto faremo una grande stagione».