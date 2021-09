Lazio, i nazionali al lavoro verso il Milan. Le ultime su Lazzari

Allenamento Lazio: la squadra ha ripreso, a ranghi ridotti, la preparazione in vista della gara contro il Milan di domenica pomeriggio

La Lazio si è ritrovata in quel di Formello per continuare la preparazione in vista della gara di domenica alle 18:00 contro il Milan. Gruppo a ranghi ridotti con l’aggregazione di alcuni ragazzi della Primavera per poter svolgere alcune esercitazioni tattiche. La squadra ha svolto inizialmente una serie di esercitazioni tecniche basate sulla trasmissione della palla. I portieri hanno lavorato agli ordini di Grigioni e Nenci.

Lazzari ha lavorato sul campo, a parte. Per il terzino corsa, skip, mobilità articolare, cambi di direzione, allunghi ed esercitazioni con il pallone. Per Milano dovrebbe farcela almeno per la panchina. L’altra notizia è rappresentata dal rientro dei nazionali. Immobile, che ha lasciato ieri il ritiro della Nazionale, oggi pomeriggio ha iniziato la sgambata al chiuso, poi ha ultimato lo scarico sul terreno di gioco. Insieme a lui c’era Akpa Akpro, impegnato nell’ultima settimana con la Costa d’Avorio. A Formello si è rivisto anche Milinkovic la cui seduta si è svolta esclusivamente in palestra.

