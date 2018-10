Al termine del posticipo serale, il capitano dell’Inter, Icardi, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport

Al termine di Lazio-Inter, il capitano Icardi, autore di una splendida doppietta, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: «Io e l’Inter stiamo vivendo un momento bello, in cui le cose vanno bene: la squadra sta crescendo e lavora per migliorare sempre. Dobbiamo continuare su questa strada, ma non siamo l’anti Juve. Per raggiungerli ci mancano ancora degli scalini». Icardi poi si è soffermato anche sulla tenuta difensiva della squadra: «In queste partite si sta riflettendo il lavoro che facciamo in settimana: siamo stati bravi dietro, è chiaro che non prendendo gol, sappiamo che davanti poi l’opportunità per fare gol la troviamo».