Figlio di Zhang Jindong, Steven Zhang è diventato uno dei tifosi dell’Inter più sfegatati: il proprietario cinese si commuove al triplice fischio dell’Olimpico, ecco il video

Membro del Consiglio d’Amministrazione nerazzurro e punto di riferimento della proprietà Suning a Milano, Steven Zhang si è commosso al triplice fischio di Lazio-Inter. I nerazzurri hanno vinto in rimonta per 2-3, ottenendo il pass per la prossima edizione di Champions League. Grande gioia in casa Biscione, con il figlio di Zhang Jindong che si è lasciato andare alle emozioni dopo il fischio finale di Gianluca Rocchi.

Una commozione che evidenzia il grande legame instaurato dalla proprietà con il club meneghino, con Steven Zhang che è stato molto attivo negli ultimi mesi sui social network comunicando anche direttamente con i tifosi nerazzurri. Anche se già qualcuno ha ipotizzato un’altra teoria: una commozione dovuta al guadagno economico che garantisce la Champions League. Francesca Benvenuti, giornalista di Premium Sport, ha pubblicato sul suo profilo Instagram un video che vede il figlio di Zhang Jindong visibilmente commosso per il traguardo raggiunto da Mauro Icardi e compagni. Ecco il video in questione: