Lazio Inter, Veron: «Nerazzurri una corazzata; hanno qualcosa in più, ma non vuole dire che vinceranno di sicuro»

Le parole di Juan Sebastian Veron, doppio ex di Lazio Inter in vista dello scontro diretto di domani sera allo Stadio Olimpico

Juan Sebastian Veron, doppio ex della sfida tra Lazio Inter, scontro diretto della 16ª giornata di Serie A ha parlato a la Gazzetta dello Sport su che partita si aspetta e del suo ex compagno di squadra in biancoceleste Simone Inzaghi, tecnico dei nerazzurri. Di seguito le sue parole.

PAROLE – «La Lazio mi sembra in ottima forma. Ha battuto il Napoli in trasferta, è in crescita, l’ambiente è positivo e mi pare che Baroni stia facendo un ottimo lavoro. È una formazione che attacca sempre, che cerca di mantenere il possesso del pallone e che, per recuperarlo in fretta, fa una buona azione di pressing. L’Inter, nonostante abbia perso nell’ultima gara di Champions, è una corazzata. Nessuno in Italia ha la rosa dei nerazzurri. Simone Inzaghi può basarsi su due squadre e questo è un vantaggio. Inoltre, in gruppo ci sono veri campioni come Lautaro, Thuram, Barella, Calhanoglu, Dimarco. Credo che l’Inter abbia qualcosa in più della Lazio, ma questo non significa che vincerà. Inzaghi? È cresciuto tantissimo. Ha saputo costruire una squadra a sua immagine e somiglianza. Vuole essere protetto in difesa, vuole aggredire sulle fasce, vuole avere qualità e imprevedibilità in mezzo al campo. Bene, con pazienza, ha sistemato tutti i dettagli. Rispetto a quando era alla Lazio ha sicuramente fatto un percorso di crescita che lo ha portato a diventare uno dei migliori tecnici europei. Per lui sarà una partita speciale: potrà far vedere ai suoi vecchi tifosi di che cosa è capace».