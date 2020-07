Lazio, Inzaghi: «Dobbiamo fare di più, gli episodi non ci vengono dietro»

Il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel al termine del match contro il Sassuolo

ANALISI MATCH – «Non esprimendoti al meglio perdi partite come oggi, al 91esimo. Dobbiamo fare di più, crederci, non mollare in un momento come questo che non abbiamo mai passato. Dobbiamo andare avanti con fiducia, ci dispiace un sacco per questa battuta di arresto. Cataldi, Leiva e Milinkovic non potevano giocare novanta minuti, ho chiesto un sacrificio, abbiamo problematiche proprio a livello di numeri. Dobbiamo però andare oltre a queste cose, perchè non dobbiamo perdere partite come oggi e Lecce»

EPISODI – «Gli episodi non ci vengono dietro, ma noi dobbiamo cercarli. Il Sassuolo aveva 9 giocatori freschi, noi fatichiamo di più, siamo meno brillanti, ma dovevamo essere anche più freddi nel concretizzare e non concedere quel gol all’ultimo».

INFERMERIA – «Dobbiamo recuperare giocatori che non ci sono, speriamo perchè abbiamo bisogno di tutti. Luiz Felipe oggi sarebbe stato importantissimo, probabilmente ce la faremo per Udine»