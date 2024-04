Lazio Juve Coppa Italia: dove vederla, orario e probabili formazioni

Allo Stadio Olimpico andrà in scena la sfida di Coppa Italia tra Lazio e Juve: le probabili formazioni con orario e dove vedere il match

All’Allianz Stadium andrà in scena la semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Lazio e Juve. All’Andata aveva vinto la squadra di Massimiliano Allegri 2-0 con le reti di Chiesa e Vlahovic. Nell’ultimo turno di Serie A entrambe hanno giocato venerdì, con i biancocelesti che hanno vinto a Genova – gol di Luis Alberto – mentre i bianconeri si sono dovuti accontentare di un pari in rimonta a Cagliari . Andiamo a scoprire le ultime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

LAZIO (3-4-2-1): Mandas; Patric, Romagnoli, Gila; Hysaj, Kamada, Vecino, Marusic; Felipe Anderson, Luis Alberto; Castellanos. All. Tudor.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Rugani, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic. All. Allegri.

Juve Lazio Coppa Italia: orario e dove vederla

Juve Lazio gara delle ore 21 di martedì, la semifinale di ritorno della Coppa Italia. La partita dell’Allianz Stadium sarà trasmessa in chiaro e in esclusiva su Canale 5. Disponibile in streaming su SportMediaset e Mediaset Infinity.