Manuel Locatelli ha rimediato un cartellino giallo nella semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Lazio e Juve.

L’ammonizione è pesante per Locatelli. Il centrocampista, diffidato, sarà infatti squalificato per la prossima partita in Coppa Italia.