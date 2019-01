Lazio-Juve, bianconeri sotto: è successo solo altre tre volte in stagione

La Lazio è la quarta squadra a mettere sotto la Juventus in questa stagione. Nei precedenti, i bianconeri hanno quasi sempre rimontato

Al minuto 59 la Lazio passa in vantaggio sulla Juventus con la carambola in mezzo all’area di rigore sugli sviluppi di un calcio d’angolo. L’autorete di Emre Can complica molto la gara della Juventus, che tuttavia ha i mezzi per ritornare in corsa, come ha già avuto modo di dimostrare in questa stagione.

Nell’attuale Serie A i bianconeri sono andati in svantaggio solo in altre tre occasioni, riuscendo quasi sempre a ribaltare il risultato. La prima in ordine di tempo corrisponde allo scontro diretto contro il Napoli dello scorso 29 settembre. Ad aprire le danze allora fu Mertens al 10′, prima che la Juve salisse in cattedra con Mandzukic, autore di una doppietta, e Bonucci. Esattamente un mese più tardi fu la trasferta di Empoli, con Caputo che sbloccò le marcature nel primo tempo e fece sognare per qualche minuto i tifosi toscani. Nella seconda frazione di gara, però, ci pensò Cristiano Ronaldo con due reti in rapida successione a consegnare i tre punti ai bianconeri.

L’ultimo caso in ordine di tempo risale al match del 26 dicembre contro l’Atalanta a Bergamo. La Dea, reduce da una grande crescita, andò sotto su autorete, ma riuscì a ribaltare il match con una doppietta di Zapata. Al 78′, però, il solito Cristiano Ronaldo andò a ribadire di testa per il 2-2 finale, che divenne il secondo pareggio stagionale. Indipendentemente da come si concluderà questa gara, la Lazio rappresenta la quarta forza del campionato capace di mettere sotto la Juventus, che in queste battute finali sembra trovare grande difficoltà di reazione.