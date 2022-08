Lazio, la lista dei calciatori scelti da Sarri per il campionato 2022-23: c’è Acerbi

Ecco la lista della Lazio scelta da Maurizio Sarri per i calciatori eleggibili in questo campionato

La Lazio ha depositato oggi la lista dei giocatori scelti da Maurizio Sarri che potranno partecipare alla Serie A 2022-2023. Come riportato dal Il Messaggero, sono tante le novità presentate nella lista. Ecco i dettagli:

Il club biancoceleste ha inviato in Lega la lista di 25 giocatori . In realtà sono 22 in totale i calciatori capitolini presenti, uno in meno dello scorso anno visto l’addio di Strakosha, uno dei profili formati nel club. A tal proposito, l’unico con questo requisito resta Cataldi. Immobile, Lazzari, Zaccagni e il neo arrivato Provedel corrispondono ai quattro (ce ne sono altri cinque) formatisi nei vivai di club italiani.

