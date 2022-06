Lazio, Lotito all’Assemblea di Lega: chiacchiere di mercato con Setti e Percassi?

Quest’oggi Claudio Lotito sarà a Milano per l’Assemblea di Lega Serie A. Una scusa per discutere anche del mercato della Lazio?

Claudio Lotito è pronto a sbarcare a Milano per l’Assemblea di Lega A e per qualche incontro di mercato. Secondo Il Corriere dello Sport, gli obiettivi più caldi restano Carnesecchi e Casale. Per il portiere manca l’accordo su formula d’acquisto e prezzo. La Lazio prova a chiudere con un prestito annuale con obbligo di riscatto, rinviando di un anno il pagamento del portiere dell’Atalanta.

Per quanto riguarda Casale, Lotito e Setti parlano e riparlano del difensore senza mai trovare l’accordo. Il Verona chiede 15 milioni, prezzo ritenuto sproporzionato dai biancocelesti. Sono nomi fatti da Sarri che spera di averli per il ritiro di Auronzo (5 luglio).