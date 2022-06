Lazio, Lotito ha un piano per il doppio colpo dal Verona. I dettagli

La Lazio cambia strategia per convincere il Verona: ecco come possono fare i biancocelesti per completare il doppio colpo

La Lazio continua a trattare con il Verona. Protagonisti dei dialoghi di Lotito e Setti sono sempre Casale ed Ilic, con il primo valutato 10 milioni e il secondo 18. Cifre importanti che la società biancoceleste vuole assolutamente limare.

Come riportato da Gazzetta.it, per il difensore l’idea è quella di un prestito (con obbligo) da 2 milioni, spalmando i restanti 8 su rate annuali. Stesso discorso per Ilic che potrebbe arrivare con la formula del prestito oneroso (3 milioni) e il resto pagato sempre in rate annuali che non superino i 15 milioni totali.