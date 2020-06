Lazio, Luis Alberto: «Contava solo vincere»

Luis Alberto ha festeggiato la vittoria ottenuta contro la Fiorentina: le dichiarazioni del fantasista della Lazio

Luis Alberto, fantasista della Lazio, ha commentato la vittoria conquistata all’Olimpico contro la Fiorentina.

«Ancora è difficile giocare, perchè non siamo mai stati così tanto fermi. Oggi contava solo vincere, continuare ad andare avanti e lo abbiamo fatto. Sono contento per il gol, che dà sempre fiducia. Ho segnato continuando la corsa, non ho neanche guardato ed ho calciato con poco spazio. Sono felice, perchè sono tre punti. Mancano tanti giocatori importanti e stiamo facendo tanti sacrifici, oggi eravamo più dinamici, ci ho visti meglio. Dobbiamo continuare a lavorare bene e a lottare».