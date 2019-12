Lazio: Luis Alberto è centrale nella manovra

Luis Alberto è la principale fonte di gioco della Lazio. E’ decisivo in fase di impostazione, da mezzala si sta esaltando

Luis Alberto è attualmente forse il giocatore più importante della Lazio, il principale faro in fase di impostazione. Il ruolo da mezzala ha aumentato la centralità tattica dello spagnolo, che oggi è un riferimento indispensabile per il palleggio. E’ lui che si abbassa per supportare Lucas Leiva, non si fa più trovare unicamente tra le linee.

Un esempio nella slide sopra. Con la posizione sempre molto alta e aperta di Lazzari, Luis Alberto ha la possibilità sia di verticalizzare per le punte che aprire il gioco a destra.