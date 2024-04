Lazio Luis Alberto, patto con Tudor e... il futuro?

Il futuro di Luis Alberto alla Lazio potrebbe cambiare soprattutto alla luce della sua esultanza contro il Genoa

Nel frattempo a Formello è stato sancito il patto tra lo spagnolo e Tudor: l’ex Liverpool si impegnerà fino all’ultima giornata dando tutto e senza ulteriori colpi di testa. Per il futuro ci sarà tempo ma il finale può essere riscritto: senza offerte soddisfacenti per lui e soprattutto per la Lazio e in virtù di un contratto fino al 2027 (con opzione al 2028), la permanenza sarà praticamente certa.