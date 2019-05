Lazio, Luis Alberto: «Teniamo testa alla Juve. Futuro? Vedremo a luglio»

Il fantasista della Lazio, Luis Alberto, ha parlato della conquista della settima Coppa Italia ma anche del suo futuro

Nel corso di un’intervista rilasciata a Radio Onda Cero e As TV, il fantasista della Lazio, Luis Alberto, ha parlato del suo futuro dopo la conquista della Coppa Italia battendo l’Atalanta ieri sera. Ecco le sue parole: «Una stagione complicata per me. Anche oggi ho dovuto giocare con un’infiltrazione e per questo sono uscito. Sono contentissimo del trofeo e la presenza nella prossima Europa League».

«Abbiamo avuto merito doppio perché la Juve in Italia vince tutto e noi gli abbiamo tolto due trofei negli ultimi due anni. La Juve è fortissima ma siamo riusciti a strappargli la Supercoppa in finale lo scorso anno. Futuro? Andiamo a festeggiare con i miei compagni e poi vedremo a luglio».