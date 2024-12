Lazio, l'ex Luiz Felipe può tornare in Serie A: ecco dove

Ci sono novità sul possibile ritorno di Luiz Felipe nel massimo campionato italiano: ecco in quale squadra

Luiz Felipe, ex difensore della Lazio, potrebbe tornare in Serie A. La notizia arriva dal Corriere dello Sport che racconta id come il brasiliano ha risolto il suo contratto attualmente in vigore che lo legava all’Al-Ittihad.

Ora dunque è libero di scegliere la squadra che preferisce e nel nostro massimo campionato si stanno muovendo in due per accaparrarsi il calciatore ovvero la Juventus di Thiago Motta e il Napoli di Conte.