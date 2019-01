Lazio sempre ko con le grandi: ma stavolta si doveva fare meglio

Pur giocando un grande match, la Lazio non riesce a vincere lo scontro contro la Juve e perde nel finale: ora anche l’Europa League è a rischio

La Lazio combatte, corre, segna ma esce sconfitta. Un ritornello che si è ripetuto anche questa sera all’Olimpico contro la capolista Juventus. Forse il miglior primo tempo della stagione giocato dalla squadra di Inzaghi che però non trova il seguito nella ripresa. Forse la stanchezza, forse l’irruenza della Juventus dopo l’intervallo hanno fatto sì che i biancocelesti lasciassero il passo agli attacchi bianconeri che nel finale di gara hanno trovato il micidiale 1-2 che li ha messi k.o.

In questo modo la Lazio è scivolata all’ottavo posto in classifica e oltre a rischiare l’accesso in Champions League, ha messo a repentaglio pure quello in Europa League. Situazione figlia di alcune scelte scellerate da parte di Inzaghi durante il corso del campionato, che si sono verificate anche nel match contro i bianconeri. Tolti Immobile e Luis Alberto per difendere il pareggio, Inzaghi ha immediatamente subito il gol del definitivo 1-2 bianconero. Anche la scelta di inserire nel finale di gara Pedro Neto è quantomeno discutibile. Tanta confusione, quindi, in casa Lazio accentuata da uno scarso stato di forma di alcuni giocatori. Tra tutti Lulic. Il terzino biancoceleste ha imboccato una preoccupante parabola discendente, danneggiando sè stesso e tutta la squadra. Un intricante rebus che Inzaghi dovrà risolvere in fretta se vorrà risalire la china.