Lazio, Manfredini: «Non mi aspettavo le dimissioni di Sarri»

Christian Manfredini. ex centrocampista della Lazio, ha parlato in esclusiva a LazioNews24 dell’addio di Maurizio Sarri

DIMISSIONI SARRI – «Non me lo aspettavo però è coerente, è un tecnico che ha sani principi. E’ una persona seria, si può arrivare anche a questo punto. Poi magari il gruppo non ti segue, i risultati non arrivano ed ecco che scegli di fare un passo indietro».

ROCCHI – «Non sarebbe male per quello che ha rappresentato per la Lazio. Lo conosco bene, siamo stati tanto tempo insieme, anche al di là del campo. L’ho vissuto tanto. Come lo vedo? Molte volte le cose nascono anche per opportunità, vedi magari anche De Rossi o Inzaghi. Anche Simone è entrato così e poi ha fatto una carriera che ora tutti vediamo dove lo ha portato. Io sono favorevole, conosce tutto, anche se magari non a questi livelli. Se lui vuole fare questo questa scelta ha una grande possibilità. Glielo auguro e sarei felice».

FUTURO DA ALLENATORE, SI VEDE IN CAMPO? – «Quello no, non si vedeva. L’unico che vedevamo proiettato a questa carriera era Simone Inzaghi, perchè già guardava le formazioni, chi era l’arbitro e tutte le sfaccettature di campo. Un altro era Ledesma all’epoca, li vedevo adatti. Tommy no, non ci pensavamo, magari neanche lui ci pensava. Però l’appetito vien mangiando e se mi dai la possibilità mi ci metto e cerco di fare le cose al meglio».