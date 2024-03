Lazio, Manfredonia: «Tudor darà qualcosa in più ai biancocelesti»

Lionello Manfredonia, ex sia di Juventus che di Lazio, ha parlato dell’imminente sfida tra bianconeri e biancocelesti

Lionello Manfredonia ha parlato in esclusiva per Lazionews24 in veste di doppio ex di Juventus-Lazio. Ecco un estratto.

Lazio e Juventus stanno vivendo entrambe un momento di difficoltà, con i biancocelesti che hanno anche cambiato allenatore, ma secondo te le due sfide di campionato e coppa per chi arrivano nel momento giusto e per chi invece nel momento sbagliato nonostante la situazione delicata, e che partita ti aspetti?

«La Lazio ha cambiato allenatore, con Tudor che ha preso il posto di Sarri il quale aveva evidenziato che nello spogliatoio c’erano dei problemi e che la squadra non lo seguisse. Il tecnico poi si è dimesso e a differenza di Cagliari ad esempio, dove Ranieri anche lui voleva dimettersi, sono state accettate. Con il cambio della guida tecnica è chiaro che i biancocelesti daranno qualcosa in più, per quanto riguarda invece la Juventus Allegri sta raggiungendo gli obiettivi prefissati dal club. Che partita mi aspetto? Dalla squadra di Allegri un gioco sulle ripartenze ovvero il suo stile classico, mentre la Lazio con Tudor attaccherà molto visto che il tecnico croato ha un gioco molto offensivo»

Sarri ha lasciato la Lazio dimettendosi lasciando cosi la squadra a campionato in corso, secondo te quanto è stato difficile per Sarri ammettere subito che la squadra non lo seguiva più? Chi ha la responsabilità maggiore della fine del ciclo Sarri

«Sarri ha provato a dare una scossa alla squadra affinché riuscisse a ripartire, dopo di che le dimissioni presentate al club sono state accettate subito e quindi era chiaro che anche il rapporto con la società si era concluso. Chi ha colpe? Non attribuirei a nessuno le colpe in maniera specifica»

