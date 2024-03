Lazio Milan, giallo pesante per Leao: niente Empoli per lui

L’asso portoghese rossonero è stato ammonito da diffidato e dunque salterà la gara contro l’Empoli del 10 marzo

Nel pazzo finale di Lazio Milan, è stato ammonito anche Rafa Leao. L’esterno rossonero ha preso un cartellino giallo per una spinta in contropiede per i biancocelesti.

Insomma, un fallo tattico che costa l’ammonizione e dunque la squalifica contro l’Empoli vista la diffida che pesava sulla testa di Leao prima del match.